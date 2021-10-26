РИАМО - 26 окт. Следователи завершили расследование уголовного дела о коррупционных преступлениях, в которых подозревают четверых бывших сотрудников таможни аэропорта Домодедово, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В зависимости от роли каждого фигуранта бывшие таможенники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Согласно материалам следствия, в сентябре 2020 года на территории подмосковных городов Домодедово и Подольск начальник одного из отделов Домодедовской таможни, ее заместитель и их подчиненная через выступающего в качестве посредника коллегу из руководящего состава другого отдела получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 600 тыс. рублей.

За взятки фигуранты обещали ускорить рассмотрение административного производства в отношении организации, применение минимальных штрафных санкций за совершенные правонарушения, а также возвращение изъятых товаров, ввезенных в Россию и задекларированных с нарушением таможенного законодательства.

Преступную деятельность коррупционеров удалось выявить и пресечь в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ФСБ России. Фигуранты уголовного дела были задержаны при получении взятки. По месту их проживания и службы проведены обыски, в ходе которых обнаружены документы и предметы, имеющие значение для следствия.

В ходе следствия установлены и допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки, а также фоноскопические и криминалистические судебные экспертизы.

Сообщается, что следствием собрана достаточная доказательная база, изобличающая вину фигурантов в инкриминируемых им преступлениях. Уголовное направлено на утверждение обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.