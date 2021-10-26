РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в столице от коронавируса вылечились 3924 пациента. С начала пандемии болезнь смогли побороть 1 568 354 человека, сообщает московский оперштаб.

В Москве выявлено 6074 новых случая Covid-19. При этом за сутки госпитализированы 1604 человека, на ИВЛ находится 701 пациент.

Общее число случаев заболевания в городе достигло 1 780 781. Всего за пандемию умерло 30 872 человека, из них 86 – за прошедшие сутки.

С 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся эпидканикулы, которые должны остановить рост заражения коронавирусом. В эти дни будут работать только магазины первой необходимости, аптеки и продуктовые. Плановую медпомощь продолжат оказывать.