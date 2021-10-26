РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Театр танца «Меридиан» впервые взял высшую награду на всероссийском фестивале-конкурсе «Шаг к мечте» в Подольске, сообщает администрация театра танца.

«Меридиан» стал лауреатом I степени с номерами «Гостья» и «Нарисуем этот день», II степени с номером «Чижик-Пыжик», III степени с номером «Будьте добры».

В жюри вошли солист государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженный артист РФ Константин Костылев, хореограф, педагог, солист государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, заслуженный артист РФ Владислав Озерянский, заслуженный артист РФ, педагог хореографического училища при театре танца «Гжель» Алексей Борзов, хореограф, театровед, организатор проектов современного танца КЦ «ЗИЛ» Динара Абдуллина.