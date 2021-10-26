РИАМО - 26 окт. Свыше 720 тыс. электронных рецептов оформили в Подмосковье в медучреждениях. Услуга по электронному оформлению заработала в сентябре, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Электронный рецепт невозможно испортить, потерять или помять. Врач оформит его пациенту на приеме – процедура займет меньше минуты, а аптека выдаст лекарство», - отметила зампред правительства Подмосковья - глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Она уточнила, что в среднем в Московской области за неделю оформляют около 100 тыс. электронных рецептов на льготные медикаменты.

Пациент может найти информацию о выданных рецептах на региональном портале Госуслуг. Также можно оформить и бумажную версию рецепта. Лекарства выдают в госаптеках сети «Мособлмедсервис».

Для того, чтобы получить медикамент в аптеке, нужно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.