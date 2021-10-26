РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в столице умерло 86 пациентов, у которых подтвердился коронавирус, сообщает московский оперштаб.

Всего с начала пандемии в мегаполисе умерло 30 872 человека, инфицированных коронавирусом.

Также за сутки в столице выявили 6074 новых случая заражения вирусом, болезнь удалось победить 3924 пациентам.

С 28 октября по 7 ноября в столице начинаются эпидканикулы, которые должны остановить рост заражения коронавирусом.

В эти дни будут работать только магазины первой необходимости, аптеки и продуктовые. Плановую медпомощь продолжат оказывать.

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