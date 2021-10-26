РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. Для участников проекта «Активное долголетие» проходит онлайн-конкурс рисунков «Сила России — в единстве», приуроченный ко Дню народного единства, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проходит в двух номинациях: «Наша сила — в единстве», «Нет краше Родины нашей». Рисунок может быть выполнен в любой технике, на нем должна быть указана ФИО участника, городской округ и название работы.

Для участия в конкурсе до 2 ноября необходимо прислать на электронную почту kcson.shelkovo@mosreg.ru одну фотографию конкурсного рисунка и одну фотографию участника конкурса с рисунком в руках. Также в письме нужно указать полные ФИО, дату рождения и контактный номер телефона.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно узнать по телефону: 8(496)562-96-72.