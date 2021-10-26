РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в столице выявили 6074 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрирован 1 780 781 случай заболевания, сообщает московский оперштаб.

В Москве продолжается масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы».

В столице действует ряд мер, направленных на снижение роста заболеваемости. Так, работодателей обязали перевести на дистанционную работу 30% сотрудников и всех работников старше 60 лет. Требование не касается вакцинировавшихся и переболевших.

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это время в городе не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие заведения, кроме продуктовых и аптек.