РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 2930 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составляет 505 213, сообщает столичный оперштаб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом в области.

В Подмосковье можно поставить прививку от коронавируса. Это можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах вакцинации. Для это нужно предоставить лишь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона о том, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать тяжелого течения болезни.

По его словам, большинство поступающих в инфекционные стационары - это люди старше 50 лет и не сделавшие прививки.

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