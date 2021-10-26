РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в РФ выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 8 316 019, сообщает московский оперштаб.

В последние недели в стране складывается тревожная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого в России принято решение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Однако регионы могут уйти на эпидканикулы раньше.

Врачи напоминают, что победа пандемии – это коллективный иммунитет, которого можно добиться с помощью вакцинации.

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