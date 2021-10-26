РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в России скончались 1106 граждан с ранее подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии инфекция унесла жизни 232 775 россиян, сообщает оперштаб.
Антирекорд по суточной смертности пациентов с Cоvid-19 ранее составлял 1075.
Также за сутки в стране выявили 36 446 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев за пандемию в России достигло 8 316 019.
В РФ с 30 октября по 7 ноября вводятся эпидканикулы. Это нужно, чтобы разорвать эпидемиологические цепочки и сдержать рост заражения Covid-19.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что ситуация с формированием коллективного иммунитета в России растянулась во времени, так как те, кто переболел или сделал прививку, должны ревакцинироваться, а темпы повторной вакцинации еще медленнее, чем у основной.
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