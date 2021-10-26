РИАМО - 26 окт. В Мытищах пресекли деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр. Фигурантами уголовного дела стали 6 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Подозреваемые нашли помещение в округе Мытищи, установили там компьютера с программным обеспечением, подходящим для азартных игр, и запустили бесперебойный игровой процесс, контролируя его.

Следователи осмотрели помещение, изъяли документы и технику, допросили свидетелей и подозреваемых. В дальнейшем будет назначено несколько экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением доходов в крупном размере).

Фигурантов отпустили под подписку о невыезде, скоро им предъявят обвинение.