РИАМО - 26 окт. Во вторник на 149-м км ЦКАД в Раменском округе столкнулись 2 автомобиля. Обстоятельства дорожной аварии, в которой погибли 3 человека, включая ребенка, проверит прокуратура Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 4 человека в этом дорожно-транспортном происшествии получили травмы. По данным подмосковного МВД, легковая Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Провести проверку поручено Раменской городской прокуратуре. Ее сотрудники оценят соблюдение законодательства по безопасному дорожному движению.

На место происшествия по поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева оперативно выехал Раменский городской прокурор Дмитрий Кавышкин.