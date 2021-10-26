РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Общественники подмосковного Подольска проведут прием жителей округа 28 октября, сообщается на сайте администрации округа.

Члены общественной палаты Подольска 28 октября проведут прием граждан, который пройдет с 16:00 до 18:00 в помещении общественной приемной администрации муниципалитета по адресу: город Подольск, улица Кирова, дом 4 (вход со стороны концертного зала).

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(496)755-57-70.