РИАМО - 26 окт. В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября все МФЦ приостановят очный прием и выдачу документов. Исключением станет услуга «Государственная регистрация смерти» в 55 офисах, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«МФЦ Московской области в период нерабочих дней будут закрыты для очного посещения. Однако большинство региональных и муниципальных услуг жители Подмосковья могут оформить онлайн. В настоящий момент региональный портал предоставляет 213 услуг онлайн, а на федеральном портале доступны более 400 госуслуг и сервисов», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Государственные услуги, которые доступны в электронном виде на региональном портале или едином портале госуслуг, будут предоставляться в обычном режиме.

В очном формате можно оформить свидетельство о смерти. Для жителей Подмосковья работает горячая линия 122, где можно уточнить информацию о порядке оказания госуслуг.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Подмосковье нерабочими. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. В этот период наибольшая часть учреждений и торговых точек будет закрыта. Также будут закрыты салоны красоты, химчистки, бани, солярии, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, библиотеки, кинотеатры и зоопарки.

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