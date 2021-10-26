РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В Подольске в ходе проверки подтвердилась жалоба жительницы на прямую линию президента РФ, управляющим компаниям дали указания восстановить площадку перед подъездом и отмостки, сообщает комитет по ЖКХ администрации округа.

Отдел муниципального жилищного контроля провел обследование с выездом на место после обращения жительницы дома №10 на Пахринском проезде на прямую линию президента РФ. Она пожаловалась на разрушение площадки перед подъездом и провал отмостки.

В ходе обследования факты, изложенные в обращении, подтвердились. Управляющей организации МУП городского круга Подольска «ДЕЗ» дали указания о проведении ремонтных работ.