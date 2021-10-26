РИАМО - 26 окт. Две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) столицы на 2022 – 2024 годы планируется направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

«Средства Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2024 годы разделяются на реализацию ряда ключевых городских программ. Примерно две трети бюджета АИП мы традиционно выделяем на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей», – рассказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, эти средства будут распределены на строительство объектов метрополитена, железнодорожного транспорта и улично-дорожной сети.

«Также значительная часть АИП направляется на строительство объектов социальной сферы. Всего за счет АИП на ближайшие три года запланировано строительство 720 новых объектов. Программа хорошо сбалансирована с точки зрения удовлетворения главных потребностей города», – добавил Андрей Бочкарев.