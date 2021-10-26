РИАМО - 26 окт. Подмосковное сельхозпредприятие впервые экспортировало в Казахстан свыше 130 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Подмосковье развивает экспорт племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления. Племенной завод «Зеленоградское» городского округа Пушкинский реализовал на экспорт в Казахстан 130 голов нетелей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

АО «Зеленоградское» является племенным заводом по разведению скота голштинской породы. Основным видом его деятельности является молочное животноводство. Это полноценная животноводческая ферма замкнутого цикла, которая также занимается переработкой молока.

Цикл переработки молока начинается от собственного производства тары до готовой к отгрузке продукции. На ферме делают молоко, кефир, простоквашу, ряженку, йогурт, сметану, творог, мягкий сыр и масло. На комплексе установлено около 10 роботизированных доильных систем.

По словам министра, молочный скот на экспорт продали впервые.

«Ранее экспортировали скот только мясного направления. Все проданные нетели голштинской породы», – отметил Воскресенский, добавив, что «Зеленоградское» постоянно увеличивает поголовье коров.

Сегодня общее поголовье стада составляет порядка 3 тыс. голов. Сельхозпредприятие в 2021 году стало победителем в конкурсах «Лучший продукт» и «Лучшее предприятие года» на 28-й международной выставке продуктов питания «Продэкспо».