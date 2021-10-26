РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Члены Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Игорь Карагедов и Александр Пашкевич проверили дежурные части на возможность принятия маломобильных граждан, по итогам мероприятия проверяющие отметили хорошую организацию работы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Проверка прошла в рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции.

Карагедов и Пашкевич особое внимание уделили оказанию государственных услуг, а также доступности посещения отделов полиции маломобильной категорией граждан: наличие пандуса и кнопки вызова сотрудника для возможности удобного входа в здание. Общественники осмотрели стенды с актуальной информацией для населения.

Проверяющие побеседовали с гражданами, находившимися в помещении, которые положительно оценили работу Отдела и отметили вежливое отношение сотрудников к посетителям.

По итогам проведенной проверки члены Общественного совета отметили хорошую организацию работы дежурных частей.