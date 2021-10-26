РИАМО - 26 окт. Почтовые отделения, расположенные в столице и области, в период нерабочих дней не изменят режим работы, кроме 3, 4 и 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Так, 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных: Москвы 101000 (Мясницкая улица, д.26), 107241 (Уральская улица, д.1), 121099 (Смоленская площадь, д.13/21).

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы. 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей конкретных регионов.

График работы можно уточнить в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

В Москве и области введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. А праздничными днями в честь Дня народного единства считаются 4, 5, 6 и 7 ноября.