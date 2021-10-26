РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 окт. 30 октября на территории Щелкова будут действовать два мобильных пункта по приему заявлений на социальную газификацию, они будут находиться в деревнях Байбаки и Солнцево, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Мобильный пункт в деревне Байбаки будет расположен вблизи дома №35 и будет работать с 10:30 до 12:30. В деревне Солнцево мобильный пункт будет находиться на улице Речная, рядом с домом №23. Работать он будет с 13:00 до 15:30.

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Всю информацию по социальной газификации можно уточнить в администрации в отделе по развитию территории Щелкова по телефону: 8(916)317-51-15.