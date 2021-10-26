РИАМО - 26 окт. С начала 2021 года в Москве передано под заселение 50 новых жилых домов, возведенных в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По программе реновации жилищного фонда с начала текущего года обеспечена передача под заселение 50 новостроек общей площадью 594,7 тыс. кв. м», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за указанный период готовность к переезду в новое жилье выразили около 6 тыс. семей.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, для повышения темпов выполнения программы реновации в 2021 году подобраны 62 новые стартовые площадки для будущего строительства домов, их суммарный градостроительный потенциал – 1,1 млн кв. м. Утверждение 10 площадок из перечня прошло 19 октября.

«Строительство домов на новых 10 площадках позволит расселить 26 старых зданий и предоставить комфортное жилье 4,7 тыс. жителей. В дальнейшем на месте демонтированных домов будет развернуто новое жилищное строительство для нужд программы реновации», – сказал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.