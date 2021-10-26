РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Пробка протяженностью 2,64 км образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:40 во вторник движение затруднено в сторону Москвы от улицы Центральная в микрорайоне Кучино до Серебряного пруда.

Затор также образовался на Щелковском шоссе - от 25 км до поворота на Звездную улицу, на Леоновском шоссе от поворота на улицу Смельчак до станции Кучино, а также на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется и на улицах Солнечная, Звездная, Институтская, Почтовая.