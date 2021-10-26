РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Дежурные группы в детсадах Подольска будут работать для 770 воспитанников на Covid-выходных, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье объявлены нерабочими. В этот период в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Подольск организуются дежурные группы для детей, чьи родители все же будут задействованы на рабочих местах.

«По состоянию на 25 октября дежурные группы решено организовать в 42 дошкольных образовательных учреждениях и в 20 дошкольных отделениях образовательных школ для 770 воспитанников», - написал Пестов.

Дежурные группы примут воспитанников 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября. О необходимости посещения дошкольного учреждения нужно заранее предупредить его руководителя. Сделать это родители могут любым удобным для них способом: лично, по телефону, отправив SMS или сообщение на электронную почту. При этом справки от работодателя предоставлять не нужно.