РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Электричество временно отключат во вторник в ряде деревень Подольска в связи с расчисткой трассы, сообщает администрация округа.

По информации ПАО «Россети» — Московский регион, во вторник с 9:00 до 17:00 состоится плановое отключение электрической энергии в деревнях Боборыкино, Большое Брянцево, Воропаево, Макарово, Малое Брянцево, Яковлево на 2 часа в связи с проведением работ по расчистке трассы. Также с 14:00 до 16:00 планируется отключение электроэнергии в деревне Наумово.

Также плановое отключение света пройдет в частном секторе микрорайона Климовск на улицах Чехова, Суворова, Островского, Толстого, Разина, Пугачева, Кольцевая, Международная, Зеленый проезд, переулок Курчатовский, Фадеевский, Рыбный, 1-й и 2-й Цветочный, Ленинградский, Спартаковский, Крымский, а также в СНТ «Семья» с 9:00 до 13:00.