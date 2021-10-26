РИАМО - 26 окт. В Москве помощь бездомным оказывает Центр социальной адаптации им Е.П. Глинки, за последние пять лет учреждение оказало более 5,5 млн разных услуг по социализации бездомных, пишет во вторник газета «Известия».

Сегодня в центре и его отделениях 900 мест. Отмечается, что бездомные могут получить в нем не только разовые услуги, но и пройти через обширную программу ресоциализации, направленную на качественное изменение жизни. За пять лет участниками программы стали более 5 тыс. человек.

Тем не менее, подсчитать точное количество бездомных, живущих в том или ином городе и, в частности, в Москве крайне сложно. По мнению основателя и директора некоммерческой организации по помощи бездомным - центра «Дом друзей» Ланы Журкиной, в настоящее время в столице могут проживать 10-12 тыс. бездомных, а подсчитать их точное количество может только государство.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД разработать критерии, по которым человека можно отнести к категории бездомных. В то же время сообщалось – в стране появится реестр бездомных, благодаря которому можно будет подсчитать их количество и сформировать необходимый комплекс мер для их поддержки.

«Создать реестр — это под силу только государству, потому что мы все связаны законом о защите персональных данных и даже внутри своего сектора не можем завести реестр, в котором будут обозначены все люди, которые к нам приходят», - сказала основатель центра «Дом друзей» Лана Журкина.

Она отметила, что поручения, которые Голикова дала ведомствам были инициированы различными некоммерческими организациями. Но с того времени общественников не привлекали к исполнению указаний.

Представители самих ведомств не ответили прямо на вопрос о стадии исполнения поручений, однако отметили, что ряд мер по оказанию социальных и медицинских услуг для бездомных уже принят.

В правительстве отметили, что сейчас органы исполнительной власти проводят работу по юридическим уточнениям определений в нормативных актах, в частности, уточняют понятие «гражданин без определенного места жительства».