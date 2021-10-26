РИАМО - 26 окт. Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила причины, по которым коллективный иммунитет так и не сформировался в России - это низкий темп вакцинации и изменчивость вируса, сообщает РИА Новости.

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины», - сказала ученая.

Она отметила, что ситуация с формированием коллективного иммунитета растянулась во времени, так как те, кто переболел или сделал прививку, должны ревакцинироваться, а темпы повторной вакцинации еще медленнее чем у основной.

По словам Барановой, формирование коллективного иммунитета зависит от поведения людей и дальнейших мутаций вируса.

Ученая добавила, что штамм «дельта» может стать последним вариантом Covid-19 – при таком варианте развития событий борьба с коронавирусом облегчится, а эффективность существующих вакцин сохранится.

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