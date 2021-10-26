РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Холодную воду отключили в ряде жилых домов на 7 улицах подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Во вторник с 09:00 воду отключили в ряде домов микрорайона в связи с переврезкой абонентов во вновь построенный водопровод по адресу: микрорайон Железнодорожный, Привокзальная площадь. Под отключение попали улицы: Советская №5А, стр. 1Б; Привокзальная площадь, №№1, 1c. 3, 1E, 1Б, 1Г, 1A, 1 cтp. 2, 9; Лесопарковая, №19; Кооперативная, №№2, 34 и 42.

Кроме того, во вторник происходит утечка холодного водоснабжения в микрорайоне Никольско-Архангельский по ул. 3-я Линия, 79. Для ее устранения необходимо перекрыть подачу холодной воды в частном секторе: ул. 3-я Линия; ул. 5-я Линия; ул. Проектная.

Подвоз воды будет обеспечен.