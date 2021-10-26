РИАМО - 26 окт. Министерство науки и высшего образования РФ объявляет открытие регистрации на Всероссийский конкурс молодых технологических предпринимателей-2021, организуемый при поддержке фонда «Сколково».



Конкурс направлен на поддержку инновационных идей студентов и развитие молодежи в сфере технологического предпринимательства.



Заявки на участие принимаются до 10 ноября на сайте по ссылке. Отбор конкурсантов пройдет по 7 направлениям в соответствии с приоритетами научно-технологического развития России.



Конкурс пройдет в 2 этапа. Региональный состоится с 29 октября по 4 декабря в онлайн-формате. На этом этапе участники пройдут обучение по всем стадиям развития проекта – от идеи до стартапа. Они получат рекомендации по доработке собственных проектов от наставников и экспертов в области предпринимательства и инноваций.



В рамках финального этапа лучшие выпускники предакселератора получат возможность представить свои проекты экспертному жюри. С 5 по 8 декабря пройдет очная акселерационная программа в инноцентре «Сколково». Три лучших проекта примут участие в VIII Ежегодной национальной выставке «Вузпромэкспо» в декабре этого года.