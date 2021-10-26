РИАМО - 26 окт. В столице в рамках строительства Южной рокады закончена реконструкция Курьяновской набережной, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мосгосстройнадзором выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Работы проводились в рамках реконструкции улицы Донецкая, которая входит в состав строящегося участка Южной рокады», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего по проекту было реконструировано 435 м дорог, в том числе 50 м подъезда к жилому комплексу.

«В ходе работ двухполосный отрезок набережной расширили до 4 полос, обновили дорожное покрытие, установили 2 остановочных павильона для наземного транспорта», - отметил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объект прошел все необходимые проверки. Их, в том числе комплекс лабораторно-инструментальных исследований, проводили специалисты Центра экспертиз.

«Благодаря таким обследованиям нарушения, которые невозможно определить визуально, выявляются и устраняются на стадии строительства», - объяснил Войстратенко.

Южная рокада – часть системы скоростных магистралей Москвы, вместе с Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хордами. Через Южную рокаду удастся соединить крупные автотрассы: МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский и Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, улицу Профсоюзная, Варшавское и Каширское шоссе, Люблинскую улицу.

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