РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. В подмосковной Балашихе произошел пожар в нежилом здании на улице Свердлова, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 03:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: городской округ Балашиха, улица Свердлова.

«В 03:32 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

В тушении огня принимали участие 11 человек и три единицы техники.