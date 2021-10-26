РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Огнеборцы Подольска рассказали воспитанникам детсада №61 о профессии пожарного и мерах пожарной безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Пожарные Подольского пожарно-спасательного гарнизона побывали в гостях у дошколят детского сада №61 «Родничок». Огнеборцы рассказали ребятам о профессии пожарных, продемонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование, рассказали о его применении.

Юным горожанам дали возможность посидеть в кабине пожарной машины. Сотрудники спасательного ведомства продемонстрировали, как льется вода из рукава, а также рассказали о мерах пожарной безопасности.