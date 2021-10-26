РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Шесть человек погибли и столько же получили травмы в результате пожаров в подмосковном Красногорске с начала нынешнего года, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

Всего в нынешнем году на территории муниципалитета зарегистрировано 249 пожаров. С начала месяца в результате 26 пожаров 1 человек погиб и еще один пострадал.

Специалисты МЧС рекомендуют в случае пожара сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Единый телефон спасения: 112.

В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефону доверия: 8(498)505-41-70.