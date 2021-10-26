РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 окт. В подмосковном Домодедове разыскивают пропавшую 65-летнюю Любовь Артамонову, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

О ее местоположении неизвестно с 22 октября.

Рост Артамоновой 160 см, она худощавого телосложения. У нее черные с проседью волосы и карие глаза.

Женщина была одета в черное пальто, черные брюки, темно-синие сапоги и темно-красный платок. С собой у нее была темно-коричневая трость.

Всех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.