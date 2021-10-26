РИАМО - 26 окт. За первые 9 месяцев текущего года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья в денежном выражении составил более 1,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Это на 23% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Самый большой рост продемонстрировала мясная продукция. За указанный период было экспортировано более 84,8 тыс. тонн, а это на 46,4 % больше, чем было продано в прошлом году.

«Мясную продукцию мы экспортировали на 240,4 млн долларов, увеличение идет на 146%. Также в денежном выражении, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается (увеличение — ред.) в отношении консервных мясных изделий – продали на 11,2 млн долларов и прибавили более 58%, масложировой продукции – на более 36 млн долларов, это - 50,7%, и детского питания регион экспортировал на порядка 19 млн долларов, то есть на 32% больше», - сказал Воскресенский.

Среди стран-импортеров - Австрия, Ирландия, Филиппины, Швейцария, Индонезия, Малайзия, Аргентина, Сирийская Арабская Республика, Бангладеш, Чили, Шри-Ланка, Мальта, Мальдивы и Палестина.