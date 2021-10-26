РИАМО - 26 окт. В текущем году на природных территориях столицы отмечено на треть меньше палов травы, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В этом году было зафиксировано более 20 таких случаев, в 2019 и 2018 годах – более 30.

Каждый год – с марта по сентябрь – на природных территориях столицы усиливаются меры пожарной безопасности. Для того, чтобы избежать правонарушений, проводят работы по удалению сухостойных и буреломных деревьев, валежника, сухой травы. Вводится усиленный режим дежурств и патрулирований.

Так, с 1 марта провели свыше 21 тыс. патрулирований на природных территориях. Инспекторы прошли порядка 220 тыс. км. Еще более 1,1 тыс. патрулирований прошли с привлечением членов добровольных пожарных дружин.

Во время патрулирований проводили профилактические беседы и инструктажи с отдыхающими, выдавали памятки с правилами пожарной безопасности на природных территориях.

Кроме того, установили свыше 200 аншлагов, билбордов, стендов и плакатов на противопожарную тематику.