РИАМО - 26 окт. В Рязанском районе Москвы планируют провести реставрацию дома, который вошел в программу реновации. Там обустроят классы музыкальной школы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Дом расположен по адресу: улица Михайлова, д. 20, корп. 1. Он обладает признаками авторской архитектуры.

В Рязанском районе в рамках развития территорий также запланированы мероприятия по благоустройству общественных пространств, строительство объектов социального назначения и реконструкция существующей улично-дорожной сети.

На юго-востоке мегаполиса подобрано 69 «стартовых» площадок площадью более 1 млн кв. метров. На территории Рязанского района их насчитывается 5.

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