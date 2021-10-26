РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Пробка протяженностью более 3,7 км образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено на участке пересечения с Ильинским шоссе до проспекта Маршала Жукова. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов. Еще один затор образовался на Волоколамском шоссе в сторону МКАД. Поток машин замедляется около поворота на Спасскую улицу. Протяженность участка около 1,6 км.

Ряд локальных пробок наблюдается на Волоколамском шоссе в черте города в обоих направлениях. Затор также на выезде с улицы Народного ополчения.

В поселке Нахабино движение затруднено от Почтовой улицы до поворота на одноименную станцию МЦД-2. Протяженность участка около 1,3 км. Частично он помечен на карте бордовым. Также сложная дорожная ситуация на выезде с улицы Володарского, постоять придется от поворота на улицу 40 лет Октября.