РИАМО - 26 окт. Свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM презентовали 18 столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Офлайн-часть мероприятия состоялась во французских Каннах 11-14 октября, а переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября: онлайн-витрина кинорынка будет открыта для байеров до 30 ноября.

«Союзмультфильм» презентовал мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы. Студия Wizart Animation показала пятую часть франшизы «Снежная Королева», а компания Cyrillica — технологию озвучивания с помощью нейроголосов.

«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что объем заключенных сделок уже превышает 100 млн долларов.

Сергунина подчеркнула, что по итогам 2020 года на столичные кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех российских предприятий в данной сфере.