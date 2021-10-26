РИАМО - 26 окт. Сейчас на полках продуктовых магазинов РФ можно увидеть немного подешевевшую красную икру. Однако более сильного снижения стоимости этого деликатеса к Новому году ожидать не стоит, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, обычно цены на красную икру снижаются к весне.

«В этом году был хороший вылов горбуши и, соответственно, выросли объемы производства красной икры. Цены на горбушу в опте уже снизились. Товара много, поэтому низкие цены будут до весны. На красную икру пока цены снизились незначительно. До Нового года существенного снижения цен ожидать не стоит», - отметил Фомин.

Между тем, цены на икру с 2012 года выросли в России почти 5 раз. В этом году, несмотря на увеличение вылова в 1,7 раза, пока существенного снижения цен не произошло.