РИАМО - 26 окт. Три человека погибли, еще четверо получили ранения при столкновении легковушки и грузовика на 149 км ЦКАД в Раменском городском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«ДТП произошло в 7:45. Легковой автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком», — уточнили в пресс-службе.

Среди погибших - один несовершеннолетний. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. ​