РИАМО - 26 окт. Реку Чурилиху, которая протекает в парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке столицы, приведут в порядок. Уже началась очистка открытого русла реки от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда протяженностью около 1,2 км, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Речка начинается на востоке столицы, в районе Перово. Она протекает через Вешняки, дважды пересекает МКАД и выходит на поверхность за Волгоградским проспектом. В 70-е годы прошлого века ее спрятали под землю. Специалисты собираются восстановить пропускную способность реки в границах открытого русла. Участки реки и пруда избавят от грунта, ила. Закончить работы собираются в первой половине 2022 года.

Также рабочие прочистят водосточные трубы, восстановят водоотводные канавы, а экскаваторы углубят дно.

При этом ширина и изгибы реки останутся прежними. Для укрепления нестабильных береговых грунтов на отдельных участках на глубине от 3 до 6 м установят свайную стенку из бревен лиственницы, которая будет иметь откос над водой. На нем будет расти трава.

На всех участках до открытого русла подземные коллекторы Чурилихи принимают большие объемы атмосферных осадков с городских улиц и МКАД. Поэтому в периоды сильных ливней уровень реки в водосточной сети может резко подниматься, а на открытом русле могут возникать сильные залповые разливы.

На протяжении открытого русла руки и в восточной части Верхнего Кузьминского пруда скопилось много ила и грунта, которые появились из подземных водостоков. Толщина ила в речке достигает 1,5 м, в Кузьминском пруду – до 2,5 м. Поэтому в водоемах образовалась заболоченная площадь. В теплое время года она зарастает водной растительностью.

После очистки река увеличит циркуляцию воды в прудах Кузьминского парка. Это улучшит их экосистему.