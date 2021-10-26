РИАМО - 26 окт. Правоохранители задержали жителя Щелкова, которого подозревают в серии краж велосипедов на территории городского округа Королев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленнику 42 года. Он уже был неоднократно судим.

«По имеющейся информации, мужчина похищал велосипеды из подъездов домов, расположенных на территории г.о. Королев. Используя пассатижи, он перекусывал противоугонные тросы, после чего уезжал на похищенном транспортном средстве», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что личность мужчина была установлена по записям видеокамеры. Его задержали по месту проживания. Подозреваемый рассказал, что похищенные велосипеды продавал незнакомым людям на территории Щелкова.

«Имеются основания полагать, что правонарушитель причастен к совершению 6 краж, на общую сумму около 100 тыс. рублей», – добавила Татьяна Петрова.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.