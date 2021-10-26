РИАМО - 26 окт. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Раменском городском округе, под железнодорожной станцией «Быково», сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Снаряд обнаружили в ходе реконструкции станции. На месте находки боеприпаса выставлена охрана из сотрудников полиции.

26 октября специалисты «Ногинского СЦ МЧС России» изымут и ликвидируют снаряд.

В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.