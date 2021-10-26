РИАМО - 26 окт. С начала реализации программы капитального ремонта в 2015 году в столице отремонтировали более 6 тыс. крыш домов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году в порядок планируют привели 1353 крыши общей площадью около 2 млн «квадратов».

Больше всего в программу капремонта на этот год попало крыш в центральной части города. Они бывают плоские наплавляемые и металлические скатные.

В ходе работ специалисты меняют старое покрытие кровли, ремонтируют стыки и ограждения. Кроме того, утепляют чердачные перекрытия и меняют обрешетки.

В этом году капремонт кровли также коснулся 43 объектов культурного наследия.