РИАМО - 26 окт. Столичные школьники 8-11 классов примут участие в онлайн-чемпионате по триатлону лидерских компетенций Soft Skills — 2035, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чемпионат проходит в три этапа. На первом (до 31 декабря) школьникам предстоит решать реальные кейсы от работодателей.

На втором этапе с 15 февраля по 15 марта школьники примут участие в турнире «Мегаполис 2035. Вызовы будущего», где надо спрогнозировать сценарий успешного развития города.

На финальном этапе чемпионата в апреле школьники должны будут пройти собеседование с работодателем и представить свои сильные стороны. Призеров и победителей по итогам финального испытания определит жюри.

Чемпионат Soft Skills — 2035 формирует у школьников умение работать в команде и критическое мышление. В 2020 году он собрал около 1 тысячи участников.