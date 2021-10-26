РИАМО - 26 окт. До минус 3 градусов опустилась температура воздуха в ночь на вторник в столичном регионе. Минусовая температура была зафиксирована в ряде территорий, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В эту ночь наблюдалась отрицательная температура воздуха на ряде территорий. На момент 6 часов утра в Тушино наблюдалась температура воздуха – минус 0,9 градуса, в Бутово было почти – минус 3», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что для конца октября такая температура считается нормой.

Ранее жителям Московского региона обещали теплую погоду к выходным. 30 и 31 октября воздух в регионе может прогреться до плюс 13 градусов.

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