РИАМО - 26 окт. На портале mos.ru появились две новые онлайн-услуги для участников программы реновации, они могут записаться на осмотр квартиры и заключение договора на жилье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Благодаря новым онлайн-услугам жители смогут управлять своим временем, заранее планировать еще два важных этапа в рамках переселения и оперативно получать ответы на волнующие их вопросы без лишних визитов и звонков», - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Онлайн-запись на осмотр нового жилья доступна после получения письма с предложением квартиры для переезда. Его вручат лично и положат в почтовый ящик за день до начала расселения дома и отправят на mos.ru.

Участники программы также могут воспользоваться инструкцией по переезду, заказать грузчика, заявить о необходимости устранения строительных дефектов и записаться на прием к нотариусу. Все это можно сделать в онлайн-формате.

Всего за время работы проекта по предоставлению электронных услуг «Помощь при переезде в рамках программы реновации» горожане получили свыше 200 тысяч электронных уведомлений.

В настоящее время одним из самых востребованных сервисов остается инструкция «Переезд по программе реновации». К ней обратились свыше 154 тысяч жителей столицы.