РИАМО - 26 окт. 7082 шлагбаума согласовали и установили в столице, чтобы упорядочить парковку во дворах и возле офисов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом наибольшее количество шлагбаумов — 2677 — установлено в центре столицы. А 1,1 тыс. шлагбаумов установили на севере Москвы и 622 — на западе.

Для установки шлагбаума в своем дворе необходимо провести общее собрание собственников, предоставить документы и получить одобрение совета муниципальных депутатов.

Сообщить о нелегальных шлагбаумах или парковках можно через Instagram проекта «Свободный доступ».