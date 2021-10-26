РИАМО - 26 окт. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты отправила обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просит разрешить не закрывать их бизнес в период нерабочих дней при условии 80%-ной вакцинации сотрудников от коронавируса, сообщает ТАСС.

Также в обращении говорится, что во время нерабочих дней все клиенты и сотрудники будут соблюдать масочный режим. А еще будет проводится постоянная дезинфекция.

«Предлагаем разрешить работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, салонов красоты с медицинской лицензией на территории города Москвы с учетом максимальных требований безопасности: 80%-ная вакцинация сотрудников предприятия; запись клиентов осуществляется только в режиме онлайн или по телефону», - сказано в обращении.

Еще в обращении сказано, что всем клиентам будут измерять температуру тела при входе в помещение, а руки клиентам обработают антисептиком.

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводится режим нерабочих дней. В этот период будет приостановлена работа сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте и такси.

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