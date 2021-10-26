РИАМО - 26 окт. Снимок Северного речного вокзала победил в голосовании на портале «Активный гражданин» и теперь появится на лимитированной серии транспортной карты «Тройка», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На конкурс прислали 497 фотографий новых достопримечательностей столицы. Всем условиям соответствовал 41 снимок. <…> В нем приняли участие 186 507 человек», - рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, больше всего голосов получило фото Северного речного вокзала. За снимок Анастасии Комаровой проголосовали 15860 раз. Теперь он украсит карту «Тройка», которую выпустят тиражом 10 тыс. экземпляров. Кроме того, Комарова станет обладательницей сертификата на покупку фототехники в размере 50 тыс. рублей.

Участники конкурса присылали фотографии 12 достопримечательностей столицы.

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